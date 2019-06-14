شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-6-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 14-6-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.44 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.44جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.44جنيه للشراء

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4.48جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.38جنيه للشراء

4.51جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.41جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع