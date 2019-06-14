وكالة الطاقة: إنتاج نفط إيران لأدنى مستوى منذ أواخر الثمانينات

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

قالت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج نفط إيران تراجع 210 آلاف برميل يوميا في مايو إلى 2.4 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ أواخر الثمانينات.

وقالت الوكالة أن صادرات إيران النفطية انخفضت 480 ألف ب/ي في مايو إلى 810 آلاف برميل يوميا. واكدت أن مخزونات النفط بالدول المتقدمة زادت 15.8 مليون برميل في أبريل إلى 2.883 مليون برميل، لتزيد قليلا عن متوسط خمس سنوات.

وأن إنتاج أوبك انخفض في مايو لأدنى مستوياته منذ 2014 بفعل العقوبات على إيران وتراجع إنتاج السعودية ونيجيريا.