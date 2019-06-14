فيديو.. خبيرة مصرفية توضح أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

كتب: أحمد أبوعقيل
كشفت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أسباب تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال الأسابيع الماضية، موضجة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي السبب الرئيسي لتراجع سعر الدولار، مثل انخفاض عجز الموازنة، والفائض في ميزان المدفوعات، والدولارات التي دخلت لمصر وساهمت في رفع الاحتياطي النقدي لأسعار غير مسبوقة.
وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي إيهاب الديك، أن الوفرة في الدولار نتيجة تحرك السياحة وتحسن معدلات التصدير وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، مع ثبات الطلب على الدولار كل ذلك أدي لانخفاض سعر الدولار.
وتابعت، أن مصر قطعت الشوط الأصعب في برنامج الاصلاح الاقتصادي بشهادة جميع المؤسسات الدولية، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض في الأسعار نتيجة تراجع سعر الدولار، معقبة: "دا مش هيحصل في يوم وليلة، والمنتجات التي تعتمد على مواد خام مستوردة سوف تتأثر بانخفاض سعر الدولار وهذا لن يظهر قبل نهاية 2019".
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