الاقتصاد

تقوية تغطية شبكات المحمول فى محيط استادات ملاعب أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركات المحمول الأربعة ، على تقوية تغطية الشبكات فى محيط الاستادات التى سوف تستضيف بطولة أمم افريقيا فى الفترة من 21 يونيو لـ 19 يوليو 2019  ،   الأماكن التي ستشهد تجمعات كبيرة لمشاهدة المباريات وفقا لما أكده مسؤولين بالشركات لـ  " الخليج 365 " . 

 

من جهة أخرى قامت الشركة المصرية للاتصالات we، بتزويد الاستادات الرياضية بحلول تكنولوجية قوية تعتمد على كابلات الألياف الضوئية، حيث تمتلك شبكة للألياف الضوئية متسعة وتصل لجميع استادات البطولة فى المركز الصحفى والمقصورة الرئيسية و vip بتكنولوجيات عالية ومتطورة للغاية ، وصرح الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ، في وقت سابق، أن الخدمة لن نكون أقل من تلك التى تم تقديمها بمونديال كأس العالم لكرة القدم في روسيا. 

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وفى ذات السياق حذر جهاز تنظيم الاتصالات ، شركات المحمول في بيان رسمي الاثنين الماضي، بتوقيع عقوبات صارمة حال تراجع جودة الخدمة ، وبحسب ما ورد فى البيان ، من الآن فصاعدا لن يتوانى الجهاز  عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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