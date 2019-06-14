شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح من الحكومة لزيادة ثقتك فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطتها للإصلاح الإدارى، وجهت وزارة التخطيط والمتابعة بـ 6 نصائح لزيادة ثقة العاملين بأنفسهم فى العمل، حيث أعلنت الوزارة فى تقرير لها، أن هناك ما يسمى بحديث الذات، وهو بداية الثقة بالنفس فى العمل، ناصحة بأنه على الموظف أن يتحدث مع نفسه بعبارات تشجيعية، لأن انتقاد الذات يمنع من التطور المستمر.

كما وجهت الوزارة فى نصائحها إلى ضرورة المعرفة، وهى أن يقوم الفرد بالبحث الدائم عن المعرفة وتثقيف الذات بشكل مستمر، ونصحت الوزارة فى تقريرها بضرورة التركيز على نقاط القوة التى يتميز بها الفرد بدلا من نقاط الضعف.

هذا بجانب، تعلم المهارات الجديدة وتطور الأداء فى العمل، ونصحت الوزارة أيضاً بضروروة تصحيح الأخطاء فالممارسة وحدها لتحقيق النجاح لا تكفى، كما أشارت وزارة التخطيط، فى إرشاداتها حول زيادة الثقة بالنفس فى العمل، إلى أن عدم التردد فى طرح الأسئلة خاصة إنها تزيد من المعرفة بالعمل، من أهم العوامل المساهمة فى تنمية الثقة بالنفس فى العمل.