شكرا لقرائتكم خبر عن "جازان للطاقة" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على "أحد القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جبل أحد القابضة بغرض دراسة فرص الاستحواذ على الشركة، وذلك بتاريخ أمس الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن شركة جبل أحد القابضة- التي مقرها مدينة جدة والمتخصصة في مجالات توليد ونقل الكهرباء وأعمال الطاقة ذات الجهد الفائق وتوزيعها وصيانتها وكذلك أعمال الطاقة المتجددة والأعمال الهندسية والبنية التحتية بالإضافة إلى أعمال التجارة والاستثمار والتطوير العقاري- تمتلك العديد من الشركات المتخصصة مثال شركة مجموعة الشريف وكي آي سي (شركة متعددة الجنسيات) وشركة أبراج الكهرباء للمقاولات (شركة سعودية).

وقالت جازان، إن عدد الحصص وقيمتها سوف يتم تحديده لاحقاً بعد القيام بتدقيق أوضاع هذه الشركة تدقيقاً نافياً للجهالة.

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وسبق أن أعلنت جازان، خلال مايو الماضي، عن موافقة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بإتمام صفقة الاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي خسارة بلغ 3.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر إلى الارتفاع في تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع نتيجة للارتفاع في تكاليف مدخلات الإنتاج وخاصة علف الروبيان ومواد التعبئة هذا بالإضافة إلى الزيادة في رسوم الخدمات العامة.