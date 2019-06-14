شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تحصل على الموافقات اللازمة لمشروع مشترك مع اكسون موبيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن حصولها على جميع الموافقات النظامية اللازمة بما فيها التصاريح البيئية لإقامة مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأمريكي.

وحسب بيان للشركة على "تداول" تتوقع الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة.

علماً بأن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري.

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وكشفت البيانات المالية للشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 38% بالغة 3.41 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019 مقابل صافي أرباح بلغ 5.51 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وجاءت الأرباح دون أغلب التوقعات والتي كان يشير متوسطها إلى تراجعها بما نسبته 23% فقط وعلى أساس سنوي.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.5 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 18.4 مليار ريال في العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغ 16.9%.

وحسب تقرير "أخبار اليوم" الدوري يُعد العام 2018 عاماً محورياً بالنسبة لشركة سابك، حيث جاء كنوع من التاكيد على مواصلة الشركة ما بدأته في 2017 من استعادة عافيتها بعد 2016 والذي كانت قد وصلت فيه إلى مستوى متدينة على مستوى الربحية أو إجمالي الأصول أو حقوق المساهمين وهو ما جاء بدوره بعد المستوى التاريخي الذي حققت الشركة بين 2011 و2012 والذي كان الأعلى بالنسبة لها في تلك الجوانب.