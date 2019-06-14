شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطبق ضريبة انتقائية على المشروبات مطلع ديسمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبدأ السعودية تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، والتي تبلغ نسبتها 50%.

وبحسب الجريدة الرسمية "أم القرى"، الخميس، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بدء سريان العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بدءاً من مطلع ديسمبر 2019.

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كان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد وافق في 15 مايو الماضي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

وبدأت المملكة في يونيو 2017، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 – 100 بالمائة.

وحدد مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق أن ضريبة السلع الانتقائية سوف يتم فرضها بمعدلات أعلى من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 5% ولكنها ستكون على أنواع بعينها من السلع والخدمات والتي تكون في مجملها ضارة بالصحة، مثل السجائر فهي من أكثر السلع استهلاكا في دول الخليج لذلك تحظى بضريبة عالية.