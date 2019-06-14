شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع السندات الخليجية بعد هجوم في خليج عمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت السندات الدولية الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تعرضت ناقلتي نفط لهجوم في خليج عُمان، ويأتي ذلك بعد شهر من حادث مماثل كان قد استهدف أربع ناقلات قبالة السواحل الإماراتية.

وهبطت السندات الصادرة من السعودية المستحقة في عام 2049 بأكثر من 0.6 سنت في التعاملات المبكرة، بحسب وكالة "رويترز".

بينما انخفضت السندات الصادرة عن شركة أرامكو السعودية للنفط، والمستحقة في عام 2049، بمقدار 3 مليارات دولار.