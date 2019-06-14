الاقتصاد

تراجع السندات الخليجية بعد هجوم في خليج عمان

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت السندات الدولية الصادرة عن حكومات دول بعد أن تعرضت ناقلتي نفط لهجوم في خليج عُمان، ويأتي ذلك بعد شهر من حادث مماثل كان قد استهدف أربع ناقلات قبالة السواحل الإماراتية.

وهبطت السندات الصادرة من المستحقة في عام 2049 بأكثر من 0.6 سنت في التعاملات المبكرة، بحسب وكالة "رويترز".

بينما انخفضت السندات الصادرة عن شركة أرامكو السعودية للنفط، والمستحقة في عام 2049، بمقدار 3 مليارات دولار.

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