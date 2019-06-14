شكرا لقرائتكم خبر عن "مكة للإنشاء" تنهي العلاقة التعاقدية مع تابعة لها بمشروعها الأول بالمسجد الحرام بمكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة ميلينيوم شركة الإدارة والتشغيل للفندق والأبراج، التابعة لها في مشروعها الأول الواقع أمام المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، بأنها استخدمت حقها لإنهاء التعاقد مع شركة ميلينيوم لتذرعها بالظروف القاهرة لعدم تنفيذ بعض بنود العقد الجوهرية، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم الخميس الموافق 13 يونيو الجاري.

هذا وقد تم إخطار شركة ميلينيوم بذلك، ورغبة شركة مكة في إيجاد مشغل عالمي آخر يحقق تطلعات شركة مكة وزيادة منفعتها، علماً بأن العمل مستمر بالفندق والأبراج ويتم إدارتهم من قبل شركة مكة.

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وأكدت شركة مكة بأن انهاء العلاقة التعاقدية مع شركة ميلينيوم لن يكون له أي تأثير سلبي يذكر على القوائم المالية للشركة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي جديد في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 283 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 30-4-1440 هـ، بنسبة 7.2%، مقابل 264 مليون ريال خلال العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض تكلفة التشغبل بالفندق والأبراج بنسبة أكبر من انخفاض الإيرادات وكذلك تحقيق إيرادات أخرى مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح.