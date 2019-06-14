شكرا لقرائتكم خبر عن "اللجين" تتحول لتكبد الخسائر خلال الربع الأول من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة اللجين، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الأول من العام 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 78.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 64.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 62.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018.

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وعزت الشركة تحقيق الخسائر في الربع الأول إلى تحقيق الشركة الزميلة ناتبت صافي خسارة خلال الربع الأول لعام 2019 (حيث تمتلك شركة اللجين نسبة 57.4% في أسهم شركة ناتبت وتمثل تقريباً 98% من مجموع استثمارات شركة اللجين. علماً بأن مصنع شركة ناتبت متوقف عن العمل منذ حادث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018 وتتوقع ناتبت أن يتم اكتمال أعمال إعادة البناء بحلول اغسطس 2019.

وتراجعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 6.3% إلى 4.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 5.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 104.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 136.2 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى انخفاض حصة صافي الأرباح من الشركة الزميلة ناتبت مقارنة بالعام 2017.