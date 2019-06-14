شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية: السعودية أقل دول "العشرين" بالتضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن السعودية انفردت بين دول مجموعة العشرين بتسجيل أقل تضخم دون الصفر في أسعار المستهلكين.

وارتفع معدل التضخم السنوي في بلدان مجموعه العشرين إلى 3.8% في أبريل الماضي بعد أن كان عند 3.5% خلال مارس 2019.

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ومن بين الاقتصادات الأعضاء في مجموعة العشرين غير الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي - ثمانية اقتصادات بينها السعودية - كانت السعودية الوحيدة التي سجلت تضخما دون الصفر، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وحققت المملكة النتيجة نفسها بين مجمل دول العشرين، وبلدان منطقة اليورو (19 دولة تضم 345 مليون نسمة).

ومن بين الاقتصادات الثمانية، زاد التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 55.8 في أبريل الماضي من 54.7% في مارس الذي سبقه، والهند إلى 8.3% في أبريل الماضي من 7.7% في مارس الماضي، والبرازيل إلى 4.9% من 4.6%.