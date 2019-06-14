شكرا لقرائتكم خبر عن 4 بنوك إماراتية ترفع استثماراتها العقارية بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الاستثمارات العقارية لأربعة بنوك مدرجة بسوقي دبي وأبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3.7% بنحو 553.5 مليون درهم، مقارنة بنهاية عام 2018.

وزاد إجمالي استثمارات تلك البنوك بالقطاع العقاري إلى 15.41 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 14.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.

والبنوك الأربعة هي: "دبي الإسلامي"، و"أبوظبي الأول"، و"الشارقة الإسلامي"، و"مصرف عجمان"، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وارتفعت استثمارات بنك دبي الإسلامي بالقطاع العقاري بنسبة 5.39% خلال الربع الأول، ووصلت إلى 4.738 مليارات درهم،

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كما ارتفعت استثمارات بنك أبوظبي الأول إلى 7.57 مليارات درهم بنسبة 2.4%.

وكانت نسبة الزيادة الأكبر من نصيب مصرف الشارقة الإسلامي، الذي زادت استثماراته العقارية بنسبة 5.6% لتصل إلى 2.4 مليار درهم.

وارتفعت استثمارات مصرف عجمان بنسبة 0.58% لتصل إلى 661.9 مليون درهم.

في المقابل، تراجعت استثمارات ستة بنوك خلال تلك الفترة بنسبة بلغت 1.4%. وانخفضت استثمارات مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.3%، ومصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 0.64%.

كما تراجعت تلك الاستثمارات لدى البنك التجاري الدولي بنسبة 1.36%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.28%، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.75%، وبنك دبي التجاري بنسبة 15%