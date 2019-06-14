شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية تُطلق مشروع "الريمان 2" بـ 1.7 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة الدار العقارية مشروعها العقاري الجديد "الريمان 2"، وهو عبارة عن مجمّع سكني بتكلفة 1.7 مليار درهم بمنطقة الشامخة بأبوظبي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن مشروع "الريمان 2" يأتي استجابة لمستويات الطلب القوية والمتزايدة على قطع الأراضي ذات التكلفة المنخفضة والمجهزة بمرافق البنى التحتية الأساسية.

ويمتد المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع ويضم 1,690 قطعة أرض مخصصة لإنشاء الفلل وتتراوح مساحتها بين 500 و1000 متر مربع.

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وتنطلق مبيعات الأراضي في تاريخ 22 يونيو الجاري. ويتاح المشروع السكني الجديد للشراء حصرًا لمواطني دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء في نهاية عام 2019 على أن تنطلق أولى عمليات التسليم بدءاً من نهاية عام 2021.

يشار إلى أن إطلاق مشروع "الريمان 2" جاء بعد النجاح والإقبال اللافت الذي شهده مشروع "الريمان" عند إطلاقه في يناير 2019، حيث سجّل مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم.