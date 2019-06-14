شكرا لقرائتكم مؤشر الأسهم السعودية ينازل عن موقعه فوق 9 آلاف نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 19:48

فشل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات اليوم (الخميس) في المحافظة على موقعه فوق مستوى 9 ألاف نقطة، جاء بعد تراجع 89 في المئة من الأسهم المدرجة نتيجة الاحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، صاحب ذلك تراجعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة.



وأنهى المؤشر العام التعاملات هابطا إلى مستوى 8941.54 نقطة في مقابل 9084.75 نقطة اليوم السابق، بخسارة قدرها 143.21 نقطة نسبتها 1.58في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1115 نقطة تعادل 14.24 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

وصاحب تراجع أسعار بعض الأسهم، تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت الكمية المتداولة 0.75 في المئة الى 183 مليون سهم، بينما هبطت السيولة المتداولة بنسبة 5.14 في المئة إلى 4.44 بليون ريال، في مقابل 4.7 بليون، وهبط عدد الصفقات المنفذة 8 في المئة إلى 132 الف صفقة في مقابل 143 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة الى 1393 سهما بنسبة 8 في المئة.

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وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 189 شركة، تراجعت أسهم 169 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسهم 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2.11 تريليون ريال ( 562 بليون دولار) بخسارة قدرها 37 بليون ريال (9.8 بليون دولار) نسبتها 1.72 في المئة.

وطاول الهبوط كل مؤشرات القطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات بخسارة 2.85 في المئة الى 6737 نقطة، تلاه مؤشر الاعلام والترفيه الهابط 2.80 في المئة الى 10.96 ألف نقطة، ثم مؤشر قطاع التأمين المتراجع 1.76 في المئة الى 4218 نقطة.

وسجل مؤشر الرعاية الصحية رابع أكبر خسارة نسبتها 1.70 في المئة، تلاه مؤشر تجزئة السلع الكمالية الهابط 1.63 في المئة، ثم مؤشر النقل الهابط 1.61 في المئة، فيما سجل مؤشر المصارف خسارة نسبتها 1.6 في المئة.

وواصل سهم "الراجحي" تصدره السوق بسيولة متداولة 569 بليون ريال نسبتها 13 في المئة من السيولة المتداولة في كل السوق، جاءت من تداول 8 ملايين سهم نسبتها 4.3 في المئة من الكمية المتداولة، تراجع سعره خلالها 1.91 في المئة الى 71.80 ريال، تلاه سهم سابك بسيولة متداولة 461 مليون ريال نسبتها 10.4 في المئة من الكمية المتداولة، جاءت من تداول 3.9 مليون سهم، هبطت بسعره بنسبة 2.15 في المئة الى 118.20 ريال.