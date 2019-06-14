شكرا لقرائتكم الأسهم القطرية تفقد 9 بلايين ريال من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 19:46

عاود المؤشر العام للبورصة القطرية تراجعه مجددا خلال تعاملات اليوم (الخميس) التي شهدت أيضا تراجعا في معدلات الاداء مقارنة بالجلسة السابقة، إذ أنهى المؤشر جلسة اليوم فاقداً 1 في المئة من قيمته، تعادل 106 نقاط، هبوطا الى 10516 نقطة في مقابل 10622 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 2.11 في المئة.



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وأنهت 58 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات اليوم على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها ما يعادل 26 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 578 بليون ريال بخسارة 9 بلايين ريال نستبها 1.54 في المئة.

أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة 2 في المئة الى 329 مليون ريال في مقابل 335 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 23 في المئة الى 20 مليون سهم، في مقابل 26 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 17 في المئة الى 7596 صفقة في مقابل 6479 صفقة.

وبضغط من تراجع أسعار بعض الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر المصارف بخسارة 2.35 في المئة الى 4023 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الهابط 1.55 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر جميع الأسهم 1.34 في المئة الى 3099 نقطة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي رابع أكبر خسارة نسبتها 1 في المئة الى 19.35 ألف نقطة، تلاه مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ الهابط 0.78 في المئة، تبعه مؤشر التأمين الخاسر 0.51 في المئة، بينما سجل مؤشر الاتصالات الزيادة الوحيدة في البورصة بنسبة 0.17 في المئة.