شكرا لقرائتكم أسهم البحرين تخسر 12 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 19:41

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الخميس) مسجلا خسارة بلغت 0.14 في المئة تعادل 2.10 نقطة، هبوطا الى 1448.90 نقطة في مقابل 1451 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 8.35 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 1.16 في المئة ما يعادل 8.89 نقطة الى 756.27 مقابل 765.16 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 8.12 في المئة.

وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 5.53 مليون سهم في مقابل 5.7 مليون اليوم السابق بنسبة 3.12 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.12 مليون دينار في مقابل 1.46 ألف اليوم السابق بنسبة 23 في المئة، وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.06 بليون دينار بخسارة 12 مليون دينار نسبتها 0.13 في المئة.

أما أكبر الأسهم تداولاً فكان سهم مجموعة جي اف اتش المالية بتداول 1.27 مليون سهم، تلاه سهم البنك الاهلي المتحد بتداول 1.22 مليون سهم، ثم سهم مصرف السلام - البحرين بتداول 1.1 مليون سهم، ثم سهم البحرين للاتصالات بتداول 642 ألف سهم، تلاه سهم زين البحرين بتداول 522 ألف سهم.

