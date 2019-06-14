شكرا لقرائتكم خبر عن للمستثمرين فى 5 خطوات .. تعرف على إجرءات دمج وانقسام الشركات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم مركز خدمات المستثمرين العديد من الخدمات إلكترونياً منها خدمة ، اندماج و انقسام الشركات فى عدد من الخطوات على النحو التالى :
1- يتم الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية على اندماج الشركات أو انقسامها فيما يتعلق إصدار أسهم الكيان المندمج أو المنقسم.
2- يتسلم المستثمر المستندات التالية من مركز خدمات المستثمرين.
3 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المعتمد ٤ قد الاندماج أو الانقسام.
4- التعديل وقرار التعديل.
5- يتم تقديم واعتماد تلك المستندات بالتتابع من نقابة المحامين ثم الشهر العقاري من أجل التوثيق ثم السجل التجاري.
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