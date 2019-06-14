شكرا لقرائتكم خبر عن نور كابيتال تختتم دورة تدريبية لطلبة مدرسة الاتحاد الخاصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نور كابيتال تختتم دورة تدريبية لطلبة مدرسة الاتحاد الخاصة تاريخ النشر: 14/06/2019 استمع أبوظبي:”الخليج 365” أعلنت «نور كابيتال» عن اختتام دورة تدريبية لمجموعة من طلبة مدرسة الاتحاد الخاصة- فرع الممزر، وذلك في إطار برنامج خاص مخصص لتدريب طلبة المدارس والجامعات.

وقال عبدالله السويدي، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال: «إننا في نور كابيتال نؤمن بأهمية خدمة المجتمع بشكل عام والمساهمة في بناء مستقبل العناصر الوطنية الشابة بشكل خاص. لقد سعدنا باستقبال مجموعة من طلبة مدرسة الاتحاد الذين شاركوا بدورة تدريبية في مركز الشركة في دبي، وذلك بهدف إكسابهم المهارات الأولية المطلوبة للعمل في قطاع الاستثمار، ما يساعدهم على تحديد مستقبلهم الوظيفي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نور كابيتال تختتم دورة تدريبية لطلبة مدرسة الاتحاد الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.