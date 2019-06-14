شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» أفضل ناقلة عالمية في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين
صنفت شركة «فودورز» Fodor's السياحية العالمية ضمن إصدارها الأخير من جوائز السفر العالمية 2019، طيران الإمارات كأفضل شركة طيران عالمية للعام الجاري 2019، حيث أكدت أن الشهرة الكبيرة والخدمات الفريدة التي تقدمها الناقلة، جعلتها موضع اهتمام المسافرين العالميين.
وأضافت أن طيران الإمارات توفر لجميع ركابها أفضل خدمة ممكنة، فسواء كان المسافر على الدرجة الأولى أو في إحدى الكبائن الفاخرة أو حتى الدرجة الاقتصادية، فإنه لن يجد خطوطاً أكثر راحة من طيران الإمارات. وأشارت إلى أن جميع مضيفي الشركة يتلقون تدريباً مكثفا لمدة سبعة أسابيع ونصف على تقديم الخدمة والسلامة، الأمر الذي يجعل من الخدمات التي تقدمها على متن طائراتها لا مثيل لها.
وأكدت «فودورز» إن «الإمارات» هي شركة الطيران العالمية الرائدة، وقد سيطرت تماماً على جائزة فئة أفضل ترفيه جوي لمدة 14 عاماً، والتي تقدمها مؤسسة «سكاي تراكس»، بفضل ما تقدمه من خيارات ترفيهية متنوعة على متن طائراتها.
من جهتها أخرى صنفت شركة الأبحاث الأمريكية «فروست سوليفان»، طيران الإمارات في صدارة قائمة شركات الطيران العالمية من حيث استعدادها للتحول الرقمي، بفضل رؤيتها الاستراتيجية الرقمية التي تعزز من مكانتها .
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