متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.54%، ليغلق عند 4963.7 نقطة وسط تراجع «البنوك» 0.45%، و«الاستثمار والخدمات المالية» 1.91%، و«العقار» 3.8%، و«الطاقة» 2.78%، فيما ارتفع «التأمين» 0.25%.

«أبوظبي الأول» يستقطب 62 مليوناً

شهد السوق سيولة بقيمة 151.6 مليون درهم، عبر تداول 36 مليون سهم، نفذت من خلال 1959 صفقة؛ حيث ارتفعت فيها أسعار أسهم 7 شركات، وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 62 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 30.8 مليون درهم، و«اتصالات» 16.5 مليون درهم، و«الدار العقارية» 10 ملايين درهم، و«أدنوك للتوزيع» 9.9 مليون درهم.

وسجل «أبوظبي لبناء السفن» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 14.6% إلى 1.41 درهم، ثم «رأس الخيمة للتأمين» 11.11% إلى 3 دراهم، و«العالمية القابضة» 4.72% إلى درهم واحد، و«أدنوك للتوزيع» 1.12% إلى 2.7 درهم، و«أغذية» 0.86% إلى 3.52 درهم.

وشهد سهم «طاقة» أكبر نسبة تراجع بنحو 9.89% إلى 0.81 درهم، و«أبوظبي الوطني لمواد البناء» 9.21%، إلى 0.36 درهم، و«سوداتل» 6.92% إلى 0.36 درهم، و«ريم للاستثمار» 5.06% إلى 15 درهماً، و«رأس الخيمة العقارية» 5% إلى 0.42 درهم.