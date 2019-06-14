شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت تصرفات العقارات في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.2 مليار درهم. وأفاد تقرير التصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة شهدت خلال الأسبوع تسجيل 693 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم و637 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

ولفت التقرير إلى أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 113 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 38 مليون في منطقة البرشاء جنوب الثالثة ومبايعة بقيمة 38 مليون في منطقة وادي الصفا 3.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.9 مليار درهم، منها 81 رهن أراضٍ بقيمة 2.5 مليار درهم و135 رهن فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 1.7 مليار درهم. (وام)

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