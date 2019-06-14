مركز إكسبو الجديد في المنطقة الوسطى يحتضن «الذيد للرطب»

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في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإطلاق الدورة الرابعة من «مهرجان الذيد للرطب» الذي ستنظمه الغرفة في الفترة من 16 إلى 20 يوليو/تموز المقبل، اطلع عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مراحل تنفيذ المبنى الجديد لمركز «إكسبو الذيد»؛ وذلك خلال جولة تفقدية في مقر المبنى الذي يتم إنشاؤه؛ لاستضافة الفعاليات الاقتصادية في المنطقة الوسطى، والذي سيستضيف فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الذيد للرطب.

رافق رئيس مجلس إدارة الغرفة وليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وزياد محمود خير الله الحجي، وسلطان بن هويدن أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مصبح الطنيجي مدير فرع «غرفة الشارقة» في الذيد منسق عام المهرجان.

واطلع عبد الله بن سلطان العويس مع الوفد المرافق له على مراحل تنفيذ المركز؛ حيث أكد أهمية مركز «إكسبو الذيد» الذي سيكون أحد الروافد الاقتصادية التي تضاف إلى المنطقة الوسطى، والذي سيسهم في دعم الحركة الاقتصادية؛ من خلال استضافة الفعاليات والمعارض التجارية، لافتاً إلى أن أولى الفعاليات التي سيستضيفها المركز سيكون مهرجان الذيد للرطب بدورته الرابعة، الأمر الذي سيسهم في إعطائه مكانة خاصية؛ كون المهرجان إحدى أهم الفعاليات التي تنظمها الغرفة، مشيراً إلى أن مركز «إكسبو الذيد» الجديد سيكون إضافة نوعية للغرفة ولإكسبو الشارقة؛ لتقديم واستضافة فعاليات تعزز اقتصاد المنطقة.

مواصلة النجاحات

وخلال الجولة التفقدية، عقد عبد الله بن سلطان العويس في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرع الذيد، اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة المنظمة للمهرجان اطلع خلاله على آخر التحضيرات والاستعدادات الجارية للمهرجان، كما تفقد عملية اكتمال اللجان العاملة وآلية توزيع المهام؛ حيث استمع من محمد مصبح الطنيجي منسق عام المهرجان الذي قدم عرضاً بيّن فيه آخر التجهيزات التي تم الانتهاء منها، مؤكداً أن الاستعدادات الجارية لإطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الذيد للرطب، تسير على أكمل وجه ليشكل هذا المهرجان السنوي منصة لملاك النخيل والمهتمين بها والصناعات القائمة عليها؛ لأنه يعد منبراً لتبادل الآراء والخبرات في سبيل رفع كفاءة الإنتاج وتعظيم العائد الاستثماري للنخيل.

وفي ختام الاجتماع أثنى رئيس مجلس إدارة الغرفة على الاستعدادات الجارية، مشدداً على ضرورة مواصلة نجاحات المهرجان في دورته الجديدة؛ للخروج به بصورة متميزة، استمراراً لما حققه في الدورات السابقة، بعد أن بات أحد أهم الفعاليات الاقتصادية التسويقية والتراثية في المنطقة الوسطى؛ نظراً لما يحظى به من تنوع بالفعاليات والأنشطة فضلاً عن الجوائز القيمة المرصودة للحدث.

وأعرب المجتمعون عن ثقتهم بنجاح الدورة الجديدة من المهرجان، مواصلة للسمعة والمكانة المتميزة التي يحظى بها بين مختلف المهتمين بقطاع الثروة الزراعية.