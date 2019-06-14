«المسعود للمركبات» يوفر أحدث الابتكارات التكنولوجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استعرض قسم «المسعود للمركبات والمعدات التجارية»، التابع لمجموعة المسعود، أحدث الابتكارات التكنولوجية في معدات الورش، على هامش معرض «أوتوميكانيكا دبي 2019» الذي أقيم مؤخراً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

تتميّز «إدارة معدات الورش»، التابعة لقسم «المسعود للمركبات والمعدات التجارية»، بتقديمها حلولاً مبتكرة لخدمات البيع، وما بعد البيع الخاصة بمعدات الورش لمجموعة واسعة من الامتيازات التجارية، كما أنها متخصصة في ابتكار وتنفيذ أحدث التقنيات في مجال معدات ورش السيارات، مثل إصلاح الإطارات وغسل السيارات الأوتوماتيكي عالي الجودة، وآلات رفع السيارات.

ويمثّل القسم مجموعة من أبرز العلامات التجارية في مجال معدات الورش، بما فيها «لا بادانا» (La Padana) و«بولار» (Polar) و«سيلي» (Sealey) و«آلتيا» (Altia) و«فاسب إيتالي» (Fasep Italy) و«نوفو فيرتا إيتالي» (Novo Verta Italy) و«فرا-بير» (Fra-Ber) و«ووش تيك» (Washtec) الألمانية و«كاركوس» (Carcos) الإسبانية. وتعد الدوائر الحكومية والدفاع المدني والقوات المسلحة وشركات النفط والمؤسسات الصناعية والتجارية من أبرز عملاء القسم.

وقال روبرت شوارز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المسعود: «يوماً بعد يوم، نلاحظ ارتفاع نسبة الطلب على سوق خدمات ما بعد بيع السيارات في دولة الإمارات والمنطقة، ما يزيد من حرصنا على المشاركة في أبرز وأهم المعارض التي تشكل منصات دولية مثالية لاستعراض أبرز أعمالنا وإنجازاتنا وابتكاراتنا في عالم ورش السيارات وخدمات البيع، وما يتبعها من خدمات ما بعد البيع، وتبذل المسعود ممثلة في قسم «إدارة معدّات الورش»، جهوداً حثيثة لتعزيز تجربة عملائها من خلال تقديم أحدث التقنيات المبتكرة التي يوفرها شركاؤنا لتلبية الطلب المتنامي على معدات ورش السيارات.»