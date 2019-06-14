«فوربس»: دبي تنضم إلى سباق تطوير محطات الطاقة المتجددة العائمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجلة «فوربس»: إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تخطط لتطوير محطات للطاقة المتجددة عائمة على الماء، وتتوافق خطط الهيئة مع الطموحات الأوسع لحكومة دبي لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. وبدأت الهيئة في التاسع من شهر يونيو الجاري بتعيين مستشارين من أجل هذا المشروع الأخضر.
وتتبع دبي خطة تعرف ب «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» والتي تهدف إلى توفير ما يصل 75% من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وللوصول إلى هذا الهدف، تقدر السلطات أنها بحاجة إلى محطات توليد طاقة كهرباء نظيفة بقدرة 42 جيجاواط. ويجري بالفعل تطوير بعض المشاريع الكبيرة للمساعدة في تحقيق الهدف المنشود، بما في ذلك حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتعمل «ديوا» على إطلاق مبادرات وحلول مبتكرة التزاماً برؤيتها لتوفير عالم مبتكر ومستدام للأجيال المقبلة، حيث تعد الأنظمة الكهروضوئية العائمة من أبرز التطبيقات التقنية الناشئة التي تعتمد على نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية مباشرة فوق الماء.
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