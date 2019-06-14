مجلس إدارة غرفة عجمان يبحث مستجدات العمل والمشاريع المستقبلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2019، بحضور حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، للاطّلاع على مستجدات العمل والمشاريع والمعارض المستقبلية التي تنفذها «غرفة عجمان».

عُقد الاجتماع في «كافيه لافيلا عجمان» بمنطقة الجرف، وأكد عبدالله المويجعي أن انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في «كافيه لافيلا» يأتي انطلاقاً من إيمان «غرفة عجمان» بأهمية دعم أصحاب الأعمال ومشاريع رواد ورائدات الأعمال، مشيداً بمستوى الجودة والتطور لمشاريع رواد الأعمال في الإمارة خلال السنوات السابقة.

وفي بداية الاجتماع رفع المويجعي، باسم أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالغرفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلي مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان وإلى مقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر السعيد. كما أشاد بقرار مجلس الوزراء (الباقة الذهبية/ الإقامة الدائمة). ودعا كافة المسؤولين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي المعنيين بالاقتصاد في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين وتبعاتها من تباطؤ عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، إلى ضرورة السعي نحو تسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب المستثمرين وإطلاق مبادرات تشجيعية مثل تخفيف بعض القيود وتخفيض الرسوم.

وتناول الاجتماع بعض المعارض المقترحة للمشاركة فيها بهدف تنمية أعمال الأعضاء والمساهمة في تنمية الصادرات، وأهمية المعارض التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع شركائها في تنمية الاقتصاد وتسليط الضوء على قطاعات مهمة تصب في نمو الاقتصاد وتستهدف نمو واستدامة الشراكات والمصانع المحلية من جهة واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من جهة أخرى إلى جانب زيادة التعاون والشراكة بين جهات محلية وخارجية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد مجلس إدارة غرفة عجمان بجهود القيادة الرشيدة في توفير بيئة اقتصادية جاذبة وآليات تضمن نمو الشركات والمصانع، كما أكد الأعضاء ضرورة دعم شباب وشابات الأعمال وتوفير المناخ اللازم لاستقطابهم لتنفيذ مشاريع خاصة تساهم في نمو القطاع الاقتصادي للإمارة.