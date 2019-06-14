شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن نموّ الاقتصاد 2.73% على أساس سنوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حكومة البحرين، أمس، إن الاقتصاد نما 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بتوسع في القطاع غير النفطي.
حصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين - السعودية والكويت والإمارات - لتفادي أزمة ديون محتملة.
جاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وسط زيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية، حسبما ذكرت الحكومة في بيان. (رويترز)
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