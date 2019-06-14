«آيرينا»: الطاقة المتجددة وفرت 11 مليون فرصة عمل في 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في تقرير «المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف» الأخير عن توظيف 11 مليون شخص في مجال الطاقة المتجددة حول العالم في عام 2018 وذلك بالمقارنة مع 10.3 مليون شخص عام 2017.

جاءت هذه الزيادة مع إقبال المزيد من البلدان على تصنيع وتجارة وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة حيث أشار التقرير إلى أن الوظائف في القطاع قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها رغم تباطؤ نموها في أسواق الطاقة المتجددة الرئيسية بما فيها الصين.

وحافظت الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على تفوقها بين جميع مصادر الطاقة المتجددة من حيث فرص العمل التي توفرها واستحوذت على ثلث فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة إجمالًا متفوقة على الطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي السائل وطاقة الرياح.

ووفقاً للتقرير تقدم قارة آسيا أكثر من 3 ملايين فرصة عمل في مجال الطاقة الكهروضوئية أي حوالي تسعة أعشار المجموع العالمي.

أما فرص العمل في قطاع طاقة الرياح فتتركز في طاقة الرياح البرية حيث توفر الجزء الأكبر من وظائف القطاع مع 1.2 مليون فرصة عمل وتقدم الصين وحدها 44 في المئة من فرص العمل العالمية في مجال طاقة الرياح تليها ألمانيا والولايات المتحدة.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» إن الحكومات تميل بصورة متزايدة إلى تبني مصادر الطاقة المتجددة ليس لمساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية وحسب وإنما لكونها محركاً رئيسياً لتطوير اقتصاد منخفض الكربون ولما تقدمه من فرص عمل عديدة مع تحول الدول إلى هذه المصادر إذ توفر مصادر الطاقة المتجددة جميع مقومات التنمية المستدامة - البيئية والاقتصادية والاجتماعية. (وام)