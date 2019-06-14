شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الأسعار السنوي في دبي يسجل انخفاضاً 2.61% في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 2.61% في شهر مايو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وذلك بحسب التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء، حيث انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.35% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.74 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.53% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.15 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.80% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.20% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.30%.
في حين ارتفع المؤشر لكل من: قسم النقل بنسبة 1.65% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.18 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 5.04% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.40% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.50% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 2.84% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.16% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.
من جهة أخرى ارتفع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر مايو 2019 مقارنة بشهر أبريل 2019 بنسبة 0.27%، نتيجة ارتفاع أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 3.51% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.39 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.18% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.29% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.45% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.23% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.
في حين انخفضت أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.50% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.21 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.33% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.07%، وقسم التبغ بنسبة 0.02%.
بينما استقرت أسعار كل من: قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.
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