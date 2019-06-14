«مفاجآت صيف دبي» باقة من العروض والفعاليات في 6 أسابيع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” مع اقتراب موعد انطلاق الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، تسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية وخيارات المطاعم التي تنتظر المقيمين والزوّار على مدى ستة أسابيع في الفترة من 21 يونيو وحتى 3 أغسطس 2019.

وتشهد المدينة خلال مفاجآت صيف دبي تخفيضاتٍ تتراوح بين 25 - 75 في المئة على أكثر من 300 علامة تجارية في 3500 متجر مشارك على مدى ستة أسابيع، كما تشهد مراكز التسوّق في دبي عرضاً يومياً خاصاً على منتج معين في موقع محدد ضمن صفقة اليوم. سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة اليومية قبل 24 ساعة من توفرها، وستتوفر العروض ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

الثقافة

لا تكتمل تجربة زوّار دبي إلّا بالتعرّف على تاريخها العريق، حيث تتيح المتاحف والمراكز الثقافية التي تنتشر في المدينة، ومنها متحف الشندغة وقرية المرموم التراثية ومتحف الاتحاد ومتحف دبي ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري، الفرصة للسيّاح لاكتشاف تاريخ المدينة والتعرّف على تراثها العريق. وتضم دبي العديد من المعارض الفنيّة مثل معرض «كوادرو فاين آرت دبي»، ومعرض «جرين آرت».

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المعالم السياحية

تضم دبي العديد من المعالم السياحية التي يمكن زيارتها خلال الحدث، حيث يمكّن للزوّار الاستمتاع بمشاهد خلّابة للمدينة عند زيارة برواز دبي، أو زيارة ذي بوينت على جزيرة نخلة جميرا للتسوّق وتجربة المطاعم والمقاهي المطلّة على مياه الخليج العربي.

الاستجمام والترفيه

يقدّم العديد من الوجهات الترفيهية عروضاً خاصة خلال مفاجآت صيف دبي، وتمثل هذه الوجهات المكان المثالي للعائلات للاستمتاع بأجمل الأوقات بعيداً عن حر الصيف، سواء كانت حدائق مائية مثل مدينة«أكوافنتشر» المائية وحديقة «وايلد وادي» المائية وحديقة «لاجونا» المائية الجديدة في «لامير»، أو مراكز الترفيه الداخلية مثل «هب زيرو» و«جرين بلانيت» في «سيتي ووك»، والذي يضم مجموعة متنوعة من الطيور والزواحف، بالإضافة إلى عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي.