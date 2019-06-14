1.77 مليار سيولة الأسواق في أسبوع متباين الإغلاقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



أقبل المستثمرون الأجانب على شراء الأسهم، في أسبوع شهد تبانياً في إغلاقات الأسواق مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.48% عند مستوى 2633 نقطة، بدعم رئيسي من «الإمارات دبي الوطني»، بينما قلص «أبوظبي الأول» من تراجع مؤشر سوق أبوظبي إلى 0.8%.

وبلغ صافي استثمار الأجانب غير العرب في السوقين 72.16 مليون درهم محصلة شراء (40.7 مليون درهم في أبوظبي، و31.4 مليون درهم في دبي)، في وقت ضخت المحافظ 73.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، واتجهت نحو التسييل بدبي ب45.8 مليون كمحصلة بيع.

وحصدت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.77 مليار درهم، منها ملياراً في دبي، و772.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.17 مليار سهم، توزعت بواقع مليار سهم في دبي، و170.37 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 26.3 ألف صفقة.

وعلى صعيد أسهم البنوك في سوق دبي صعد سهم «الإمارات دبي الوطني» في أسبوع بنسبة 2.25%، في مقابل تراجع «دبي الإسلامي» 0.79%. وفي سوق أبوظبي، زاد«أبوظبي الأول» 0.13%، أمام تراجع «أبوظبي التجاري» 7.57%.

وفي العقار، استقر «إعمار العقارية» عند 4.47 درهم، وارتفع «إعمار مولز» 0.52%، و«داماك» 2.33%.