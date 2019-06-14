شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يتلون باللون الأحمر – تحليل – 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.32% بما يعادل -4.51 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 186.34 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 174.70 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط