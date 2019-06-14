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شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، جعلته يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.91% بما يعادل 1.20 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحية للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 23.00 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 23.00 .
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