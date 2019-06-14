الاقتصاد

أعيان يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 13-06-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ارتفع سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.60% بما يعادل 1.60 نقطة ، ليحاول السهم بذلك التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع تدريجي بأحجام التداول .

 

Advertisements

ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 48.00 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من الارتفاعات ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 54.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.00 ومستوى المقاومة 50.00 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعيان يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 13-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا