شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ارتفع سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.60% بما يعادل 1.60 نقطة ، ليحاول السهم بذلك التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع تدريجي بأحجام التداول .

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ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 48.00 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من الارتفاعات ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 54.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.00 ومستوى المقاومة 50.00 .