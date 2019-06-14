الاقتصاد

أبيار يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 13-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليستقر بهذا الارتفاع أعلى مستوى 14.86 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 20.30 إلى 11.50) ، وذلك بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

 

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.86 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 15.90 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.50 ومستوى المقاومة 15.90 .

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