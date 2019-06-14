شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 13-06-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (ALAFCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، محققاً أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.77% بما يعادل 4.00 نقطة ، وذلك وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 250.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 217.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 217.00 ومستوى المقاومة 250.00 .

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