شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي - 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويعود ليستقر أعلى مستوى 10.73 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.22% بما يعادل 0.34 ريال ، مصحوباً بارتفاع أحجام التداول ، جعلته يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.73 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 11.50 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.50 .