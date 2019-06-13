شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 13-6-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-6-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً وسط عمليات شراء المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 97 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.794 مليار جنيه

البورصة تخسر 97 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً وسط عمليات شراء المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 97 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.794 مليار جنيه. البورصة تخسر 97 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً وسط عمليات شراء المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 97 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.794 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 105.2 مليون ورقة مالية بقيمة 559.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.9 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.74% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.26%، والعرب على 7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.92%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع 47.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 634 ألف جنيه، 8.3 مليون جنيه، 27.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17493 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 451 نقطة.

وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

سى اى كابيتالأعلنت شركة سى آى كابيتال، عن بيع شركة Norges Bank عدد 1.442 مليون سهم بالشركة بسعر 9 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 12.978 مليون جنيه، ليخفض حصته فى الشركة من 5.20% إلى 4.935%. سى اى كابيتالأعلنت شركة سى آى كابيتال، عن بيع شركة Norges Bank عدد 1.442 مليون سهم بالشركة بسعر 9 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 12.978 مليون جنيه، ليخفض حصته فى الشركة من 5.20% إلى 4.935%.

وبحسب بيان شركة سى آى كابيتال للبورصة المصرية، اليوم الخميس، فإنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وبالعودة للموقع الرسمى لشركة Norges Bank، فأنها المسئولة عن إدارة احتياطيات النقد الأجنبى فى النرويج وإدارة صندوق المعاشات الحكومية العالمى (GPFG)، والذى يعد أكبر صندوق سيادى فى العالم، وبلغ إجمالى قيمة أصول صندوق التقاعد النرويجى الذى تأسس عام 1990، وفق أرقام فبراير الماضى، نحو 1.074 تريليون دولار، وهو الصندوق السيادى الوحيد الذى تتجاوز أصوله تريليون دولار.

وكانت شركة Norges Bank قد اشترت يوم 8 مايو الماضى، عدد 4.78 مليون سهم بشركة سى اى كابيتال بسعر 9 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 43 مليون جنيه، ليرفع حصته فى الشركة من 4.32% إلى 5.20%.

قواعد القيدطالب لجنة القيد بالبورصة المصرية، 8 شركات بالالتزام بأحكام المادة 31 من قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها. قواعد القيدطالب لجنة القيد بالبورصة المصرية، 8 شركات بالالتزام بأحكام المادة 31 من قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها.

Advertisements

وجاءت الشركات التى تم التنبيه عليها وهى شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، دايس للملابس الجاهزة، الشرقية-ايسترن كومبانى، العربية وبولفارا للغزل والنسيج.

كما خاطبت اللجنة، شركة مصر لإنتاج الأسممدة-موبكو، بالتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية فى 31 مارس الماضى، فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.

غرامات البورصةغرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية، 7 شركات مبلغ 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، إذ غرمت 6 شركات مبلغ 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد القيد، وغرمت شركة أسمنت سيناء مبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 38 من قواعد القيد والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية. غرامات البورصةغرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية، 7 شركات مبلغ 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، إذ غرمت 6 شركات مبلغ 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد القيد، وغرمت شركة أسمنت سيناء مبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 38 من قواعد القيد والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

وشمل قرار تغريم 6 شركات لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد القيد هى رواد مصر للاستثمار السياحى، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، بى اى جى للتجارة والاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، جينيال تورز، الأخوة المتضامين للاسنثمار العقارى والأمن الغذائى.

ونبهت لجنة القيد على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، العبور للاستثمار العقارى، راية لخدمات مراكز الاتصالات، راية القابضة للاستثمارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، لمراعاة أحكام المادة 46 من قواعد القيد.

يذكر أن المادة (46) تنص على ضرورة موافاة الهيئة والبورصة، بنسخة من القوائم المالية السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.





أوراسكوم للتنميةقالت شركة اوراسكوم للتنمية مصر، إن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية لجدولة القروض البالغة 3.8 مليار جنيه، وذلك لتؤدى دورها لتعزيز المركز المالى.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تتضمن سداد 325 مليون جنيه، من إجمالى 650 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقى المبلغ بنهاية يونيو الجارى.

وأشارت الشركة، إلى أنها اتفقت مع البنوك المقرضة على تخفيض الفائدة على قروض العملة الأجنبية بـ100 نقطة أساسية، موضحة أن ذلك يؤدى إلى خفض متوسط لتكلفة الاقتراض بالشركة من 10.5 إلى 9.3%.

وأوضحت الشركة ، أن ذلك يوفر مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليون جنيه لعام 2019، وتوفير إجمالى 320 مليون جنيه خلال 6 سنوات "2019-2024".

وتتضمن الاتفاقية إعادة الجدولة بقيمة الأقساط الأصلية المتبقية لتتماشى بشكل أفضل مع التدفقات النقدية للشركة دوت تغير الجدول الزمنى لسداد القروض حيث أنه 50 بالمائة من إجمالى القروض سيتم سدادها فى السنوات الأخيرة.