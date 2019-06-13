شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: النصف الثانى من سبتمبر أفضل وقت للمحادثات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن أفضل وقت لمحادثات ثلاثية الأطراف بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي هو النصف الثاني من سبتمبر أيلول.

وكان نوفاك يتحدث في مؤتمر صحفي في موسكو مع ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

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وقال أيضا إن شركة جازبروم، عملاق الغاز الروسي، عرضت على شركة نافتوجاز الأوكرانية تسوية خارج المحاكم تهدف لإنهاء نزاع قانوني بين الشركتين تنظر فيه حاليا محكمة سويدية.

وأضاف أن حل نزاع الغاز المعقد بين موسكو وكييف سيسمح لروسيا بمواصلة نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا وفق شروط مسبقة.