قطر تسحب أموالها من بورصة إسطنبول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت إحصاءات تركية سحب قطر لأموالها من بورصة إسطنبول خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأفادت صحيفة الجمهورية التركية أمس الأول بأن نشاط قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في بورصة إسطنبول كان لافتا للأنظار، مشيرة إلى أن بيانات معهد الإحصاء التركي أظهرت انخفاض حصة استثمارات القطريين في هذه المدة بنسبة 31%.

وأوضحت أن مقدار الأموال القطرية المسحوبة من تركيا خلال هذه المدة بلغ 4.6 مليارات ليرة تركية. وأفادت بأن بيانات معهد الإحصاء تشير إلى أن المستثمرين الأجانب مستمرون في الخروج.

وذكرت الصحيفة أنه بناء على بيانات وكالة السجل المركزي، فقد لفتت أنشطة قطر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في بورصة إسطنبول الأنظار. وقد انخفضت حصة القطريين في هذه المدة بنسبة 31%، وبلغ مقدار أموالهم المسحوبة من تركيا 4.6 مليارات ليرة تركية.

وأشارت إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية كانت في ديسمبر الماضي في حدود 14.7 مليار ليرة، ولكن تراجعت في مايو إلى 10.18 مليارات ليرة بنسبة 31%.

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قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية في بورصة إسطنبول

ديسمبر 2018 مايو

14.745 مليار ليرة

2019

10.181 مليارات ليرة

31 % نسبة الانخفاض خلال 5 أشهر