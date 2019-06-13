6 ضوابط لتمديد ساعات عمل فروع البنوك قرب الحرمين الشريفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للبنوك والمصارف العاملة في المملكة تمديد ساعات عمل فروعها الواقعة في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام 1440، وذلك اعتبارا من 18 ذي القعدة 1440 حتى 14 ذي الحجة 1440، محددة 6 شروط لذلك، أبرزها وجود الفرع بقرب أحد الحرمين الشريفين.

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وأوضحت المؤسسة في تعميم موجه إلى جميع البنوك والمصارف، أن القرار جاء استنادا إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقا لتعميم المؤسسة الصادر بتاريخ 9 شوال 1427 في شأن تحديد مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، كما يأتي القرار في إطار سعي المؤسسة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج والعمرة.

ووفق بيان «ساما» من بين الضوابط الستة، أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات العمل الرسمي.

6 ضوابط