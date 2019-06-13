7 مخططات جديدة لمستفيدي «سكني» توفر 3801 أرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضاف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 7 مخططات سكنية جديدة من خلال بوابته الالكترونية ضمن المخططات السكنية التي أعلنت عنها البوابة أخيرا، لتتيح للمستفيدين اختيار المخطط السكني المناسب لهم، إذ توفر هذه المخططات 3801 قطعة أرض مجانية، داعيا المستفيدين الراغبين في الحصول عليها إلى زيارة الموقع الالكتروني واستكمال الإجراءات تمهيدا لتوقيع العقد النهائي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البرنامج الدائم لاستحداث حلول الكترونية تسهم في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

وأوضح البرنامج في بيان، أنه تم تفعيل خيار الحجز الالكتروني لـ7 مخططات جديدة، تتوزع بين عدد من مناطق المملكة، بينها مخططان في منطقة الرياض أولهما مخطط الفرشة في محافظة حوطة بني تميم الذي يوفر نحو 960 أرضا سكنية مجانية، والآخر مخطط الشرفاء بوادي الدواسر بعدد أراض يصل إلى 1276 أرضا. فيما حظيت مدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بمخطط عتود الذي يوفر 526 أرضا، إضافة إلى مخطط إسكان البكيرية بـ40 قطعة أرض في محافظة البكيرية التابعة لمنطقة القصيم، ومخطط إسكان أملج بـ359 قطعة أرض بمحافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، ومخطط إسكان عرعر الذي يضم 361 قطعة أرض، إضافة إلى مخطط بعدد 279 أرضا في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.

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وأشار البرنامج إلى أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الالكترونية لموقع «سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مضيفا أنه سيواصل تقديم التسهيلات كافة لمستفيديه من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم، إذ وفرت البوابة حتى الآن 86 مخططا تحوي أكثر من 80 ألف قطعة أرض، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح عددا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.