سابك تقيم مشروعا مشتركا مع إكسون موبيل على ساحل الخليج الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصلت شركة سابك على الموافقات النظامية لإقامة مشروع مشترك مع إكسون موبيل على ساحل الخليج الأمريكي.

وأوضحت «سابك» في بيان أمس على موقع السوق المالية «تداول» أنها حصلت على جميع الموافقات النظامية اللازمة بما فيها التصاريح البيئية لإقامة مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأمريكي.

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وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة، مبينة بأن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري.

وتوصلت «سابك» في مايو 2018 مع شركة إكسون موبيل الخليج الأمريكي للاستثمار، وهي شركة تابعة مملوكة لشركة إكسون موبيل، إلى قرار بإنشاء مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية في ساحل الخليج الأمريكي، بناء على جدوى دراسة المشروع الاقتصادية، والذي تم إعلان دراسته في أبريل 2017، بتكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار (27.4 مليار ريال).

ويتضمن المشروع إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية متوقعة بنحو 1.8 مليون طن، وسيتم إمداده لتغذية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين جلايكول.