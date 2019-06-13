5 برامج تدريبية متخصصة في النقل العام بالشراكة مع الاتحاد العالمي للمواصلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، عن إقامة 5 برامج تدريبية متخصصة في مجال «النقل العام» داخل المملكة، بالشراكة بين هيئة النقل العام والاتحاد العالمي، حيث تنعقد الدورات خلال العام الحالي 2019، وتتاح للمنتمين لصناعة النقل محليا ودوليا.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر والمعرض العالمي للنقل العام، الذي نظمه الاتحاد العالمي بالعاصمة السويدية ستوكهولم من 9 - 12 يونيو الحالي، عن تعيين المهندس عبدالمجيد الطاسان نائب الرئيس المساعد للنقل البري بهيئة النقل العام، عضوا بالمجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمواصلات، كنائب للرئيس لهيئات النقل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشارك رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح في افتتاح المؤتمر والمعرض، كما شارك كمتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، واستعرض في كلمته القفزات التي حققتها المملكة عبر مشاريعها الحديثة العملاقة، ومن بينها مشروع قطار الحرمين السريع ومشاريع النقل العام داخل المدن، كما بين الرميح أن النقل العام لاعب أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، مع دوره المهم في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، ودوره الحيوي في تخفيض نسب الحوادث وتخفيض نسب التلوث، لافتا إلى اهتمام المملكة برفع مستوى السلامة المرورية، وموضحا أن هناك لجنة يرأسها وزير الصحة، ولها دور كبير في تخفيض نسب الحوادث والوفيات.

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وحصدت الهيئة خلال مشاركتها أحد جوائز الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP لعام 2019 وذلك عن مشروعها التقني (منصة وصل)، وتسلم التكريم عن الهيئة نائب الرئيس للنقل البري كما انعقدت على هامش المؤتمر الجمعية للعمومية للاتحاد التي تم اختيار رئيس الاتحاد خلالها، وإقرار خطط وبرامج الاتحاد للعامين القادمين، وقد مثلت الهيئة بمقعدين في الجمعية من خلال المهندس عبدالمجيد الطاسان والدكتور رائد الصالحي.

وتم خلال المؤتمر الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الكفاءات الوطنية الشابة في هيئة النقل العام، وتتويج مسيرتهم التدريبية المتخصصة بحصولهم على دبلوم «مدراء النقل العام».

واستعرضت الهيئة خلال اجتماعات فرق العمل تجربتها في تنظيم نشاط توجيه المركبات وخططها لتنظيم نشاط توجيه الحافلات والفرق التشريعي بين الخدمتين.

كما شاركت الهيئة بجناح في المعرض المصاحب استعرضت خلاله أدوارها ومهامها وأبرز إنجازاتها، إضافة إلى استعراض تجربة قطار الحرمين والنقل في الحج والمنصات التقنية التي أطلقتها الهيئة.