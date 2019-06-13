شعاع: إنشاء مصر للألومنيوم محطة طاقة شمسية سيرفع سعر السهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار شعاع، إنه حال تنفيذ المفاوضات بين وزارتى الكهرباء وقطاع الأعمال لإنشاء محطة طاقة شمسية لشركة مصر للألومنيوم بطاقة 600 ميجا وات، سيؤدى إلى تغير توصيته إلى زيادة الوزن للسهم مع سعر مستهدف خلال 12 شهراً عند 33.6 جنيه للسهم.
وربط شعاع، فى تقرير بحثى، تغيير توصياته لشراء سهم مصر للألومنيوم فى حال تراجع سعر صرف الجنيه المصرى عن مستوياته الحالية، أو إذا ارتفعت الأسعار الأساسية للألومنيوم.
وأرجع شعاع، تغيير شركة مصر للألومنيوم، توقعاتها للعام المالى المقبل 2019/2020 من تحقيق خسائر 342 مليون جنيه إلى تحقيق أرباح صافية 107 مليون جنيه مما أدى إلى ارتفاع السهم، نتيجة المراجعة الإيجابية لتكلفة الكهرباء والتى جاءت أقل من المتوقع، إذ انخفضت من 1.11 جم لكل كيلو وات/ ساعة، مقارنة بتقديرات سابقة 1.20 جم لكل كيلو وات/ ساعة.
ويتداول سهم مصر للألومينوم، عند مضاعف ربحية للعام المالى 2019/20 عند 17.3 مرة، وفقا لتقديرات شعاع، وعند 59.4 مرة وفقاً للشركة، وكلاهما مرتفع مقارنة بمضاعف ربحية السهم للعام 2018/19 عند 8 مرات، ومتوسط الصناعة البالغ 9 مرات.
وتوقع شعاع، عدم تحقيق شركة مصر للألومنيوم،أداءً جيداً فى الربع الرابع من العام المالى 2018/19، وذلك إذا واصل الجنيه المصرى ارتفاعه إلى 16.77 جنيه مقابل الدولار الأمريكى مقارنة بـ 18 جنيه للدولار الأمريكى فى موازنة الشركة، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار الألومنيوم إلى 1,778 دولاراً للطن مقابل 2,055 دولاراً للطن فى موازنتها.
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