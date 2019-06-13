شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تخفض القيمة العادلة لسهم "إم إم جروب" إلى 12 جنيها للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض بنك الاستثمار بلتون، من القيمة العادلة لسهم شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 15.0 جنيه للسهم إلى 12.0 جنيه للسهم، مبررة ذلك إلى توزيع إم إم جروب سهم مجانى لكل أربعة أسهم للمساهمين وتم تقييد الأسهم المجانية بدءً من جلسة تداول اليوم الخميس.

وأضاف بلتون، فى تقرير بحثى، أن شركة إم إم جروب قامت بعد توزيع الأسهم المجانية، بزيادة رأس المال المُصدّر من 306,9 مليون جنيه إلى 383,6 مليون جنيه من خلال إصدار 123.75 سهم بقيمة اسمية 0.62 جنيه للسهم، ويتم تمويل هذه الزيادة من صافى ربح عام 2018.

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وحققت شركة إم إم جروب، أرباحاً بلغت 275.52 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 339.34 مليون جنيه فى 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.