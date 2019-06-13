شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون: نمو متواضع لمبيعات "بالم هيلز" نتيجة تباطؤ الطروحات السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع بنك الاستثمار بلتون، الارتفاع المتواضع لمبيعات شركة بالم هيلز للتعمير، وبلغت 2,2 مليار جنيه بارتفاع 5% على أساس سنوى، نتيجة تباطؤ الطروحات السكنية خلال الربع الأول من 2019، حيث لم تطرح الشركة أى وحدات جديدة فى مشروع باديا فى غرب القاهرة، وبلغت المبيعات السكنية 2,1 مليار جنيه، بينما كان الجزء المتبقى من المبيعات غير سكنى.

وأضاف بلتون، فى تقرير بحثى، أن تباطؤ الإيرادات أثر على صافى الربح الذى بلغ 141 مليون جنيه فى الربع الأول من 2019، بانخفاض 37% على أساس سنوى، وانخفاض 18% على أساس ربع سنوى، وذلك نتيجة تباطؤ التسليمات والوحدات المباعة وطرح مراحل عقارية أقل خلال ربع العام.

وأرجع بلتون، تراجع إيرادات بالم هيلز خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 35% على أساس سنوى مسجلة 958 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 46% على أساس ربع سنوى، نظراً لتسليم الشركة 215 وحدة فقط وتباطؤ الوحدات المستقلة المباعة، حيث لم تُسجل مبيعات بالم هيلز الإسكندرية رسمياً كمبيعات تعاقدية إلى الآن، وبالتالى لم تساهم فى الإيرادات، فضلاً عن الطروحات العقارية الأقل خلال ربع العام.

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وقال بلتون، إن شركة بالم هيلز للتعمير تسجل عادة إيرادات الوحدات المستقلة بناءً على نسبة الانتهاء، فعلى سبيل المثال يتم تسجيل مبيعات الأراضى المتعلقة بمبيعات الوحدات المستقلة مباشرة عند البيع، فى حين يتم تسجيل الجزء المبانى بناءً على نسبة الانتهاء منها، بينما يتم تسجيل إيرادات الشقق السكنية عند التسليم، لذلك أثر تباطؤ مبيعات الوحدات المستقلة سلباً على الإيرادات.

وتابع قائلا : أن مجمل الربح سجل 356 مليون جنيه فى الربع الأول من 2019، بنسبة انخفاض 35% على أساس سنوى و 19% على أساس ربع سنوى، مما يشير إلى هامش مجمل ربح 37% فى الربع الأول من 2019، كما فى الربع الأول من 2018، ولكن بارتفاع 12 نقطة مئوية على أساس ربع سنوى، يرجع التحسن ربع السنوى لهوامش مجمل الربح فى الأساس إلى تسليم وحدات منخفضة الهوامش فى الربع الرابع من 2018 ، موصيا بالشراء فى سهم شركة بالم هيلز للتعمير، بقيمة عادلة 4.82 جنيه للسهم.