شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجاري: 2.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة في 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز التمثيل التجاري أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.7 مليار في الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة زيادة 26%.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس أن أحدث تقرير عن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية نوه إلى انخفاض قيمة عجز الميزان التجاري المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير مارس 2019 لتبلغ ما قيمته 798.7 مليون دولار، مقابل 802.8 مليون دولار خلال العام السابق بانخفاض نسبته 0.5%.

من جانبه، قال الوزير المفوض التجاري أحمد عادل حسني رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن إن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 48.8% خلال الربع الأول من عام 2019 لتصل قيمتها إلى 692.9 مليون دولار مقابل 465.6 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها 227.3 مليون دولار.

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وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 39% لتصل إلى 556.6 مليون دولار مقابل 400.4 مليون دولار في العام الماضي، بارتفاع قيمته 156.2 مليون دولار، وتمثل 80.4% من إجمالي صادراتنا للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقًا لأحدث إحصاءات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير - مارس 2019 والصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.

وأضاف أن أهم بنود الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2019 تتمثل في المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 293.1 مليون دولار، الملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 32.3 مليون دولار، الحديد والصلب بقيمه 28.3 مليون دولار، الألومنيوم ومنتجاته بقيمة 19.6 مليون دولار، اللدائن ومنتجاتها بقيمة 19.3 مليون دولار، محضرات من خضر أو فاكهة بقيمة 9.4 مليون دولار.

وسجلت الصادرات المصرية المستفيدة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ارتفاعًا بنحو 12.1% مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، كما ارتفعت الصادرات في إطار برنامج النظام المعمم للمزايا (GSP) بنسبة 80.3% خلال الربع الأول من العام الجاري.