إعادة خدمات التكييف إلى مرافق "موتور سيتي" في دبي بالاتفاق بين "إيميكول"...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومن خلال ذراعها التنظيمي، مؤسسة التنظيم العقاري، عن اتفاق كل من "إيميكول" التابعة بالكامل لشركة دبي للاستثمار ، والمزود الاستراتيجي لخدمات المرافق وتبريد المناطق في دبي و” الاتحاد العقارية " المطور الرئيسي لمشروع "موتور سيتي"، بخصوص عدم إنتظام خدمات التكييف في المرافق العامة لمشروع موتور سيتي .

وخلال اجتماع ترأسه سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، بحضور الدكتور أديب مبدّر الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول"، وثاني الفلاسي المدير القانوني لإيميكول، وأحمد خوري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، تم التوصل إلى اتفاق كلا الطرفين بالالتزام بمسؤولياته من حيث ان تضمن شركة الاتحاد العقارية الدفعات المستحقة لصالح شركة "إيميكول" وذلك بجدولة الدفعات بالتعاون مع شركة "إداكوم لإدارة جمعيات الملاك" على ان تقوم شركة "إيميكول" بإعادة خدمة التكييف إلى جميع المرافق العامة و مباني الترفيه والصالات الرياضية في هذا المشروع بشكل فوري ومباشر.

وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة: "إننا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نحرص على ترسيخ بيئة عقارية آمنة وشفافة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تعزيز جاذبية سوقنا العقاري، من خلال تضافر جهود الجميع من المطورين والمستثمرين والجهات المزودة للخدمات، وبدعم وإشراف المؤسسات الحكومية لترجمة رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى جعل دبي الخيار الأول للاستثمار والعمل والإقامة. ومن جهة أخرى، فإننا لا نألو أي جهد ممكن لحفز الجميع على التعاون والتنسيق وتقريب وجهات النظر لتحقيق هذه الأهداف، حيث كانت استجابتنا سريعة وفورية لمعالجة هذا الظرف الطارئ بين "إيميكول" والاتحاد العقارية".

وفي تعليق له على هذا الاجتماع، أعرب الدكتور أديب مبدّر عن شكره وامتنانه لمؤسسة التنظيم العقاري، والدور المحوري الذي قامت به للتوصل إلى هذا الاتفاق. وأضاف: "تمتلك إيميكول سجلاً حافلاً بالكثير من النجاحات المتمثلة في تقديم خدمات راقية لمجموعة من أكبر المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، لاسيما وأننا نضع راحة السكان وسعادتهم على رأس أولوياتنا، وذلك من خلال ضمان توفير خدمات استثنائية ومستمرة على مدار الساعة. وأظهرت الشركة حرصها على توفير خدمات التكييف إلى الوحدات السكنية في المشروع، لتؤكد مجددًا مساعيها الجادة لحصول عملائها على أفضل رعاية ممكنة".

من جهتها عبرت الاتحاد العقارية عن امتنانها لدور مؤسسة التنظيم العقاري، وصرحت: "يسعدنا مواصلة علاقة الشراكة القائمة مع مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" والعمل على تطويرها باستمرار والتنسيق المشترك لمواجهة أي تحديات محتملة. وفي الوقت ذاته، نثمن تعاون" ايميكول" بالتوصل إلى تفاهم حول المشاكل العالقة، ونتطلع الى عودة خدمات تكييف المرافق فورًا و إلى سابق عهدها، تأكيدا على حرصنا التام على راحة المقيمين في المشروع، والاستمتاع بالخدمات المتوافرة في مرافقه. وسنعمل عن قرب مع ادارة جمعيات الملاك إداكوم لتفعيل دورها وتطوير أدائها".