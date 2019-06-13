الاتحاد العقارية تنجح بإعادة خدمات التبريد إلى موتورسيتي

دبي - الخليج 365 : قال متحدث باسم الاتحاد العقارية: "يسرنا أن نعلن أنه قد تمت إعادة خدمات التبريد في الأماكن المتضررة بمجمع موتورسيتي. فبعد محادثات مطولة مع مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، نجحت الاتحاد العقارية هذا الصباح في حلّ هذه المشكلة على نحو يرضي الجميع مع ضمان عدم حدوث أي انقطاع في الخدمة مستقبلاً. لقد عملت شركة إدارة جمعيات اتحادات الملاك التابعة للاتحاد العقارية "إيداكوم" بشكل وثيق مع "ريرا" خلال الأيام القليلة الماضية لحلّ هذه المسألة وستواصل إدارتها للمجمع وفق أعلى معايير الخدمة حيث لم يكن هناك أي خطاب رسمي من مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" بشأن إنهاء عقدها بحلول الأسبوع المقبل كما ورد في بعض وسائل الإعلام

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